Фото: Нацполіція

42-річну жінку увечері збила автівка. На жаль, вона померла в кареті "швидкої допомоги"

Про це повідомляє Поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

ДТП сталося 7 лютого, близько 21:30 на вулиці Микулинецькій у Тернополі. За даними поліції, водій Volkswagen Passat наїхав на пішохода, яка переходила дорогу. Після цього в цю машину в'їхали ще три авто, які рухалися позаду - Renault Trafic, Volkswagen CC та Skoda Octavia.

Внаслідок аварії, 42-річна жінка, на яку наїхало авто, померла в кареті "швидкої допомоги" від отриманих травм. Також травми дістали троє пасажирів автомобіля Skoda Octavia.

"Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого)", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненщині сталося ДТП. Автівка йшла на обгін, але водій не впорався з керуванням. Машина злетіла в кювет. Внаслідок ДТП постраждала родина: і водій, і його дружина, і діти-підлітки. Зокрема, серед постраждалих - немовля, якому на момент аварії було лише 13 днів.