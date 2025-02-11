Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що сталося
Сьогодні, 11 лютого, у Житомирському районі буде чутно вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Російські війська завдали ракетного удару. Без газопостачання залишились дев'ять населених пунктів Полтавщини.
На Чернігівщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не вибухнулаВсі новини »
11 лютого 2025, 05:19На Київщині сапери вилучили уламки російського дрона "Гербера"
10 лютого 2025, 14:33На Сумщині знешкодили російський безпілотник, що застряг на дереві
07 лютого 2025, 06:15
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Буковині з'явився новий гірський туристичний маршрут
11 лютого 2025, 15:10В Миколаївській області перепродавали дрова для ЗСУ
11 лютого 2025, 14:59ВР дала добро на купівлю реакторів у Болгарії для добудови Хмельницької АЕС
11 лютого 2025, 14:47У Чернігові п'яний водій влетів у стовп
11 лютого 2025, 14:35В Україні організують додаткові раунди з вакцинації: в чому причина
11 лютого 2025, 14:28На Волині прикордонники затримали двох чоловіків, які збиралися втекти за кордон
11 лютого 2025, 14:15Вивіска "Продукти, морозиво": у Харкові викрили нелегальне казино з контрафактним коньяком
11 лютого 2025, 14:15Бригада "Помста" ліквідувала 12 російських штурмовиків на Краматорському напрямку
11 лютого 2025, 14:10Росіяни завдали ударів на Харківщині, постраждала дитина
11 лютого 2025, 13:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »