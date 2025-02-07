На Сумщині знешкодили російський безпілотник, що застряг на дереві
Днями вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину чергового ударного дрона росіян, збитого силами оборони
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Вранці 4 лютого на території однієї з громад Роменського району місцеві жителі знайшли збитий безпілотник.
На місці вибухотехніки оглянули рештки дрона літакового типу та встановили, що він споряджений осколково-фугасною бойовою частиною. Сапери знешкодили її та вивезли в безпечне місце для знищення шляхом підриву.
Нагадаємо, раніше на Харківщині піротехніки знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку місцеві мешканці виявили у полі.
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