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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вранці 4 лютого на території однієї з громад Роменського району місцеві жителі знайшли збитий безпілотник.

На місці вибухотехніки оглянули рештки дрона літакового типу та встановили, що він споряджений осколково-фугасною бойовою частиною. Сапери знешкодили її та вивезли в безпечне місце для знищення шляхом підриву.

Нагадаємо, раніше на Харківщині піротехніки знешкодили авіаційну бомбу ФАБ-500, яку місцеві мешканці виявили у полі.