Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что случилось
Сегодня, 11 февраля, в Житомирском районе будут слышны взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 11 февраля в Полтаве раздались взрывы. Российские войска нанесли ракетный удар. Без газоснабжения осталось девять населенных пунктов Полтавщины.
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