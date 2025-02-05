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05 лютого 2025, 19:10

Втеча до Білоруссі: на Житомирщині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

05 лютого 2025, 19:10
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Фото: Нацполіція
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Киянин розробив маршрут перетину кордону з Білоруссю. Його "помічник" вирушив у дорогу, щоб зробити звіт щодо блокпостів та мінних полів

Про це повідомляє Нацполіція в Житомирській області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 32-річний киянин розробив детальний маршрут незаконного перетину кордону з Білоруссю. Він запропонував знайомому скористатися цим шляхом в обмін на фотозвіти.

За порадою підозрюваного, його "підопічний" встановив на телефон навігаційні застосунки. Зокрема, "Топокарти России". Кілька днів він рухався, надсилаючи звіти про місцевість, мінні поля та блокпости.

Проте координарода врешті затримали правоохоронці. Чоловіка обвинувачують у незаконному переправленні осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя та здоров’я такої особи (ч. 2 ст. 332 КК України). Йому загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали ухилянтів та їхнього переправника. Вони планували перетнути кордон на надувному човні. Організатору за це вони заплатили 7 тисяч доларів США. До "завдання" залучили жителя Одещини: він повинен був доправити ухилянтів до кордону, а також передати їм весла та човен.

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