На Житомирщині чоловіки нарубали дров на 750 000 грн

фото: Житомирська обласна прокуратура

В Житомирські області за незаконну вирубку дерев судитимуть учасників організованого злочинного угруповання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що незаконні вирубки у лісгоспах Олевської територіальної громади організував місцевий підприємець. Він займається виготовленням та збутом пиломатеріалів. Крім нього, до кримінального бізнесу були залучені ще троє чоловіків.

За результатами експертизи, протягом кількох місяців "лісники" заподіяли державі шкоди на 750 000 грн.

Чоловікам інкримінують перевезення та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Як повідомлялось, в Харківські області зловмисники вирубали дерев на понад 5 мільйонів гривень. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Карпатах через вирубку лісів утворилося штучне озеро.