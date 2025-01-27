Про це повідомляє Поліція Харківської області, інформує RegioNews.

Правоохоронці викрили зловмисників, які з 2023 року незаконно рубали дерева на території Лозівського району Харківської області. Деревину вони потім продавали, і загалом заробили понад 5 мільйонів гривень.

Підозрювані - вісім чоловіків від 32 до 53 років. За даними слідства, вони вирубали близько 540 метрів кубічних деревини.

Правоохоронці провели обшуки. Знайшли, зокрема, складські приміщення, де підозрювані зберігали деревину. Також поліцейські вилучили бензопили та транспорт, який вони використовували. У підозрюваних також знайшли предмет, який схожий на ручну гранату Ф-1 із запалом УЗРГМ.

Усім фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовці розікрали 1,2 мільйона гривень у "Північній Пущі". Відомо, що в 2021 році між ДСП "Північна Пуща" та однією з державних енергокомпаній уклали договір на вирубку зелених насаджень в Київській області. Проте згодом посадовці обманули мешканців селища, де повинні були бути виконані роботи: вони підписали фіктивні договори із мешканцями та пообіцяли гроші за залучення до робіт, але в результаті - отримали доступ до їх карток. Оплата за "роботу" в розмірі 1,2 мільйона гривень була привласнена посадовцями.

Також повідомлялося, що на Буковині затримали чоловіка, який незаконно вирубував ялинки. У нього знайшли 150 дерев, на які він не мав дозволу. Тепер чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі.