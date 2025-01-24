На Житомирщині оголосили підозру жінці, яка знущалася з 10-річного сина

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Поліція у Житомирській області повідомила про підозру 52-річній жінці, яка знущалася зі свого 10-річного сина

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці 22 січня оголосили 52-річній жінці про підозру за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання ударів, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).

Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи.

Жінці загрожує штраф або до одного року виправних робіт.

Нагадаємо, інцидент трапився ще у вересні минулого року. Між жінкою та її 10-річним сином виникла суперечка. Коли матері забракло слів, аби довести свою думку, вона почала лупцювати хлопчика. Вона штовхнула його на ліжко та декілька разів вдарила по різних частинах тіла. Після чого, взяла шкіряний пасок та почала придушувати дитину.

На щастя, хлопчик не зазнав тяжких травм. Сцену насильства зафіксував на відео сусідський хлопчина, який в той момент гостював у товариша.

Наразі хлопчик перебуває у медзакладі, де з ним працюють психологи.