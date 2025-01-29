Тримісячний малюк з Житомирщини претендує на рекорд України: чим він особливий

фото: Суспільне

Про це розповіла мама хлопчика Тетяна Маркова, передає RegioNews.

Марк народився 25 жовтня. За словами жінки, з самого народження у хлопчика вже було густе русяве волося, яке почало дуже стрімко рости.

"Я веду активно сторінку в Instagram і викладаю там фотографії, коротенькі відео, на яких іноді показую, як розчісую сину волосся. Мої підписники від цього в захваті, реагують сердечками, а в коментарях пишуть, що такого волосся у малюків не бачили, що Марк має свій стиль, унікальну зачіску і незвичний образ", — повідомила Тетяна Маркова.

Медики теж дивуються, бо за роки своєї практики ще не бачили у немовляти такого довгого волосся.

"Коли ми приходимо на огляд до медичного закладу і знімаємо шапку, а там така шевелюра, то лікарі сміються і кажуть, що ще такого не бачили", — розповіла мама Марка.

Реакція медиків та підписників в Instagram підштовхнула Тетяну Маркову до рішення зареєструвати цей факт в Національному реєстрі рекордів.

"Пам'ятаю, це було 5 грудня. Я вирішила пошукати в інтернеті матеріали про дітей-рекордсменів. І я знайшла статтю про хлопчика з Вінниччини, який у 9 місяців отримав рекорд за довжину волосся у 22 сантиметри. А нам тоді був лише місяць і довжина волосся вже сягала 6-7 сантиметрів. Тобто у нас ще все попереду", — сказала Тетяна.

І жінка подала заявку до Національного реєстру рекордів України. Реєстрація національного рекорду Марка Тушаковського відбудеться у Житомирі 2 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медики Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні провели унікальну кардіохірургічну операцію на серці новонародженої дитини, вага якої при народженні складала всього 560 грамів.