ДТП з маршруткою на Житомирщині: у поліції уточнили дані про постраждалих
Наразі відомо, що внаслідок дорожньої аварії на Житомирщині, які трапилася сьогодні, 19 грудня, вранці, постраждали шестеро людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Житомирщини.
Зокрема, відомо, що травмовані п’ятеро пасажирів мікроавтобуса - 16-річний житель Рівненщини, 71-річна мешканка Черкас, 58-річний харків’янин, 39-річна жителька Миколаєва та 53-річна киянка.
Також тілесні ушкодження отримав 37-річний водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter". Усі постраждалі госпіталізовані до Коростишівської лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДТП сталася 19 грудня на трасі Київ-Чоп поблизу міста Коростишева у Житомирському районі. Близько 7:30 зіткнулись мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка "ГАЗ". Маршрутка перекинулася на бік у кюветі.