16:15  19 грудня
Нардеп Дмитро Микиша вийшов із фракції "Слуга народу"
14:45  19 грудня
Спецслужби запобігли вбивству свідка у справі про $1 млн хабара полковнику СБУ
09:04  19 грудня
На Миколаївщині мати врятувала із палаючого будинку шістьох дітей
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2024, 17:21

ДТП з маршруткою на Житомирщині: у поліції уточнили дані про постраждалих

19 грудня 2024, 17:21
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Наразі відомо, що внаслідок дорожньої аварії на Житомирщині, які трапилася сьогодні, 19 грудня, вранці, постраждали шестеро людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Житомирщини.

Зокрема, відомо, що травмовані п’ятеро пасажирів мікроавтобуса - 16-річний житель Рівненщини, 71-річна мешканка Черкас, 58-річний харків’янин, 39-річна жителька Миколаєва та 53-річна киянка.

Також тілесні ушкодження отримав 37-річний водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter". Усі постраждалі госпіталізовані до Коростишівської лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДТП сталася 19 грудня на трасі Київ-Чоп поблизу міста Коростишева у Житомирському районі. Близько 7:30 зіткнулись мікроавтобус Mercedes Sprinter та вантажівка "ГАЗ". Маршрутка перекинулася на бік у кюветі.

ДТП Житомирська область аварія маршрутка
На Львівщині автобус на смерть збив чоловіка
19 грудня 2024, 13:20
На Житомирщині внаслідок ДТП перекинулась маршрутка: серед постраждалих – дитина
19 грудня 2024, 10:45
У Конотопі фургон збив на пішохідному переході жінку
19 грудня 2024, 06:45
Всі новини »
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Парламент прийняв Закон про ліквідацію МСЕК в Україні
19 грудня 2024, 18:00
Росіяни атакували освітній заклад у центрі Херсона: ОВА показала наслідки обстрілів
19 грудня 2024, 17:30
Обстріл Шевченкового на Харківщині: кількість загиблих зросла до трьох
19 грудня 2024, 17:04
В ВР внесли законопроєкт, який спрощує отримання компенсації "єВідновлення"
19 грудня 2024, 16:43
Росіяни вдарили по Куп'янському району Харківщини: є загиблі та поранені
19 грудня 2024, 16:26
У Нікополі внаслідок російського обстрілу поранені двоє людей
19 грудня 2024, 16:20
Нардеп Дмитро Микиша вийшов із фракції "Слуга народу"
19 грудня 2024, 16:15
Командиру 211 бригади, у якій знущалися з військових, обрали запобіжний захід
19 грудня 2024, 15:50
Мобілізація чоловіків з "бронею": у Сухопутних військах виступили з поясненнями
19 грудня 2024, 15:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »