На Житомирщине три человека отравились угарным газом

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В поселке Ружин Бердичевского района сразу три человека отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.

Известно, что инцидент произошел в одном из частных жилых домов в Ружине. В то же время признаков пожара в доме спасатели не обнаружили.

"Пострадали две женщины и мужчина. Все обстоятельства устанавливаются специалистами", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Винницкой области пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницы.