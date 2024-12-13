На Житомирщине три человека отравились угарным газом
В поселке Ружин Бердичевского района сразу три человека отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.
Известно, что инцидент произошел в одном из частных жилых домов в Ружине. В то же время признаков пожара в доме спасатели не обнаружили.
"Пострадали две женщины и мужчина. Все обстоятельства устанавливаются специалистами", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Винницкой области пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом. Пострадавших госпитализировали в больницы.
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