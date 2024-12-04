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Одесит обіцяв за гроші "допомогти" військовому оформити непридатність до служби в лавах ЗСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фігурант за 25 тисяч доларів обіцяв допомогти військовослужбовцю оформити документи про визнання його непридатним до служби. Одесит збирався скористатися власними знайомствами та повпливати на посадовців ВЛК.

Ділок запевняв військового, що, в разі відмови виплатити йому гроші, іншим шляхом пройти ВЛК буде неможливо.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання всієї суми коштів.

Суд взяв фігуранта під варту з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник за 10 тисяч доларів допомагав ухилянтам потрапити до Угорщини.