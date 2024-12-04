Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин

фото: ДСНС України у Тернопільській області

Пожежа сталася вчора ввечері, 3 грудня, в будівлі на вулиці Нова у селі Мишковичі Тернопільського району. Площа займання склала близько 900 м²

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Тернопільській області, передає RegioNews.

Виявилося, що о 22:00 полум’я охопило приміщення колишньої ферми, яка наразі використовувалася як пункт розбору автомобілів.

"Вогонь стрімко поширювався, знищивши елементи покриття будівлі, один легковий автомобіль, навантажувач та численні автомобільні деталі. Загальна площа займання склала близько 900 м²", — йдеться в повідомленні.

Надзвичайники врятували ферму площею 1500 м², 50 голів великої рогатої худоби, п'ять автомобілів, три причепи із зерном і дві сівалки.

Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожежі та розмір завданих збитків.

Нагадаємо, 1 грудня сталася масштабна пожежа у Києві. На Оболоні горів ринок.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині, у селі Млинівці Зборівської територіальної громади, врятували чоловіка, якого засипало зерном в елеваторі.