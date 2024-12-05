В Житомире горела девятиэтажка: погибли два человека, пострадали дети

фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Пожар произошел ночью, 4 декабря, в одной из девятиэтажек в Житомире. Погибли мужчина и женщина, в больницу госпитализировали горожанку с двумя детьми

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области.

По имеющейся информации, около 03:30 в квартире на шестом этаже возникло возгорание. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали жителей верхних этажей дома. Женщину и двоих детей госпитализировали в больницу.

Пожар был оперативно ликвидирован.

"Также проведено тщательное обследование остальных квартир для выявления возможных пострадавших. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины и 82-летней женщины", - говорится в сообщении.

Специалисты выясняют причину возгорания и обстоятельства ЧП.

Напомним, 28 ноября в Голосеевском районе Киева горела квартира в многоэтажке. Спасатели обнаружили тела двух жертв.