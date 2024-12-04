У пожежі на Вінниччині загинула людина

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Смертельна пожежа сталася у понеділок, 2 грудня, в селі Дружелюбівка Хмільницького району. Тіло загиблого виявили рятувальники

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Жертвою виявився мешканець Калинівської громади.

"Через необережність під час куріння зайнявся будинок, внаслідок чого загинув 62-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 2 грудня на Вінниччині сталися одразу п’ять пожеж в приватних житлових будинках. Рятувальники закликають людей дбати про пожежну безпеку та берегти свої життя.

Нагадаємо, 2 грудня в Івано-Франківську під час пожежі в багатоповерхівці загинули мати з сином.