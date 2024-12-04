На Житомирщині виявили бойову частину російської ракети

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У Житомирській області знайшли нерозірвану бойову частину російської ракети. Вибухотехніки поліції знешкодили її

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Знайдена частина ракети Х-101 впала в полі поблизу одного з населених пунктів і не здетонувала.

Було ухвалено рішення знищити ракету шляхом контрольованого підриву. Поліцейські організували тимчасову евакуацію жителів села.

Щоб зменшити силу вибуху, небезпечну частину ракети помістили в яму та засипали землею, після чого підірвали.

У поліції нагадали громадянам, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати вибухонебезпечні предмети. У разі їх виявлення необхідно викликати рятувальні служби.

Нагадаємо, раніше житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі.