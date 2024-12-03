За місяць в Україні розмінували понад 18 тисяч га територій
У листопаді підрозділи розмінування Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів 18 445.39 га територій, з яких 18 266.09 га — це землі сільськогосподарського призначення
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
"У ході розмінування виявлено та знищено 4 456 вибухонебезпечних предметів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення рф їх кількість склала 415 681 одиниця", — йдеться у повідомленні.
Також результати робіт включали:
- очищення 18.02 км автомобільних доріг;
- перевірку 31.6 км залізничних доріг.
Зазначається, що станом на 2 грудня в Україні сертифіковано 69 операторів протимінної діяльності. Після отримання відповідного сертифікату вони мають дозвіл на проведення гуманітарного розмінування, тобто на територіях, де не ведуться активні бойові дії.
Нагадаємо, в Україні розмінуванням займаються понад 4000 саперів і більше 150 одиниць техніки.