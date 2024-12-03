На Житомирщині затримали двох медпрацівників, які вимагали хабар від учасника війни

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Правоохоронці викрили на хабарі у Коростенському районі секретаря лікарсько-консультативної комісії та лікаря, які вимагали гроші в чоловіка за поновлення йому групи інвалідності, отриманої внаслідок війни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирщини.

Як розповіли правоохоронці, у жовтні житель Коростенського району звернувся до місцевої лікарні для проходження комісії та підтвердження інвалідності.

"Секретар лікарсько-консультативної комісії та один з місцевих лікарів переконали чоловіка, що без хабарів він не отримає бажане", - зазначають у поліції.

Правоохоронці задокументували вимагання та отримання працівниками лікарні грошей та повідомили їм про підозри у вчиненні злочинів.

Відомо, що чоловік, у якого вимагали хабар, має третю групу інвалідності, отриману внаслідок війни. Він звернувся до медиків, оскільки спливав термін дії його пенсійного посвідчення і потрібно було отримати відповідні медичні висновки для його продовження.

Секретар ЛКК, 59-річна жителька району, вимагала від чоловіка 2 000 доларів.Також, за даними слідства, вона направила чоловіка до лікаря, 43-річного жителя Коростенського району. Він ознайомився з медичною документацією пацієнта та почав вимагати 10 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв надання необхідного заключення про стаціонарне лікування, яке необхідне для подальшого проходження експертизи.

Наприкінці листопада секретар ЛКК призначила чоловікові особисту зустріч та отримала від нього 1 500 доларів та 21 000 гривень. Наступного дня вона зателефонувала та повідомила, що питання вирішила і пацієнт може фактично пройти МСЕК та отримати потрібний висновок.

29 листопада правоохоронці повідомили обом фігурантам про підозри у отримання хабаря. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру лікарю, службовцю ТЦК та цивільній особі у Києві. За даними слідства, вони сприяли ухиленню від мобілізації за хабарі у розмірі 6-12 тис. доларів США.