Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі

фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Києва.

На лінію 112 нещодавно звернувся житель Шевченківського району столиці та повідомив про виявлення мішка з боєприпасами в гаражному кооперативі.

Поліцейські прибули на місце, огородили знахідки та викликали на місце слідчих і вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали правила у разі виявлення вибухонебезпечних предметів:

повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;

негайно повідомити про вибухівку спецслужби.

Також поліцейські закликають у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення. Очікувати фахівців потрібно на безпечній відстані від предмета.

Нагадаємо, раніше т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат оприлюднив фото залишків однієї зі збитих ракет, випущеної росіянами сьогодні, 28 листопада.