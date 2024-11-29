На Закарпатті прикордонник за 10 тисяч доларів допомагав "ухилянтам" потрапити до Угорщини
На спробі незаконного переправлення в Угорщину двох чоловіків був викритий військовослужбовець ДПСУ
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Чоловіків, яким сприяв прикордонник, затримали за 50 метрів до кордону. З кожного зі своїх "клієнтів" перевертень у погонах планував отримати по 10 тисяч доларів.
Прикордоннику оголосили підозру. Суд взяв його під варту з правом внесення застави у розмірі 151,4 тисячі гривень.
Фігуранту загрожує до 9 років тюрми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.
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