фото: ДПСУ

На спробі незаконного переправлення в Угорщину двох чоловіків був викритий військовослужбовець ДПСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіків, яким сприяв прикордонник, затримали за 50 метрів до кордону. З кожного зі своїх "клієнтів" перевертень у погонах планував отримати по 10 тисяч доларів.

Прикордоннику оголосили підозру. Суд взяв його під варту з правом внесення застави у розмірі 151,4 тисячі гривень.

Фігуранту загрожує до 9 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель прикордоння Одещини організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії та хотів "взяти в долю" прикордонника. Ділка затримали.