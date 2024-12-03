В Житомирской области задержали двух медработников, которые требовали взятку от участника войны

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Правоохранители разоблачили на взятке в Коростенском районе секретаря врачебно-консультативной комиссии и врача, которые требовали деньги у мужчины за восстановление ему группы инвалидности, полученной в результате войны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Житомирской области.

Как рассказали правоохранители, в октябре житель Коростенского района обратился в местную больницу для прохождения комиссии и подтверждения инвалидности.

"Секретарь врачебно-консультативной комиссии и один из местных врачей убедили мужчину, что без взяток он не получит желаемого", - отмечают в полиции.

Правоохранители задокументировали вымогательство и получение работниками больницы денег и сообщили им о подозрениях в совершении преступлений.

Известно, что мужчина, у которого требовали взятку, имеет третью группу инвалидности, полученную в результате войны. Он обратился к медикам, поскольку истекал срок действия его пенсионного удостоверения и нужно было получить соответствующие медицинские заключения для его продления.

Секретарь ВКК, 59-летняя жительница района, требовала от мужчины 2 000 долларов. Также, по данным следствия, она направила мужчину к врачу, 43-летнему жителя Коростенского района. Он ознакомился с медицинской документацией пациента и потребовал 10 тысяч гривен. За эти средства он обещал предоставление необходимого заключения о стационарном лечении, необходимом для дальнейшего прохождения экспертизы.

В конце ноября секретарь ВКК назначила мужчине личную встречу и получила от него 1500 долларов и 21000 гривен. На следующий день она позвонила и сообщила, что вопрос решила и пациент может фактически пройти МСЭК и получить нужное заключение.

29 ноября правоохранители сообщили обоим фигурантам о подозрениях в получении взятки. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении врачу, служащему ТЦК и гражданскому лицу в Киеве. По данным следствия, они способствовали уклонению от мобилизации за взятки в размере 6-12 тыс. долларов США.