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СБУ затримала ще одного інформатора ФСБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів росіян по Миколаєву

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До "уваги" ворога він потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.

Після інструктажу ФСБ фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Щоб виявити потенційні "цілі", агент на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники.

Також зловмисник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили інформатора ФСБ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він "спілкувався" з ФСБ.

Фігуранту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні. Агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.