У Миколаєві затримали працівника облтеплоенерго, який коригував удари росіян по місту
СБУ затримала ще одного інформатора ФСБ, який готував координати для нової серії ракетно-дронових ударів росіян по Миколаєву
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Ворожим агентом виявився 43-річний техпрацівник місцевого облтеплоенерго. До "уваги" ворога він потрапив через свої проросійські коментарі у Телеграм-каналах.
Після інструктажу ФСБ фігурант приступив до розвідування місць найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.
Щоб виявити потенційні "цілі", агент на власному авто об’їжджав територію міста та прилеглих районів і приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли бути українські захисники.
Також зловмисник намагався "втемну" випитувати потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих під виглядом побутових розмов.
Кіберфахівці СБУ завчасно викрили інформатора ФСБ, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із встановленим Телеграм-каналом, через який він "спілкувався" з ФСБ.
Фігуранту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали чергового агента спецслужб Росії, який коригував повітряні атаки ворога та вчиняв підпали в Україні. Агентом РФ виявився 22-річний бариста з Вінниці, він діяв у Київській та Вінницькій областях.