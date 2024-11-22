В Житомире переселенка из Донецкой области получила 15 лет тюрьмы за государственную измену

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Житомирский районный суд объявил приговор 43-летней женщине, переселенцу из Донецкой области, по обвинениям в государственной измене и оправдыванию вооруженной агрессии против Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Житомирского райсуда.

Суд установил, что гражданка добровольно сотрудничала с военнослужащим российской армии.

По данным следствия, женщина предоставляла врагу данные о расположении украинских военных объектов на территории Житомирской и Донецкой областей, мест дислокации подразделений ВСУ, численности личного состава, маршрутах передвижения техники и другой информации с GPS-координатами стратегически важных военных объектов.

Кроме того, она публиковала в соцсети "Одноклассники" материалы, оправдывающие действия российских военных и прославлявшие их.

Фигурантку приговорили по двум статьям Уголовного кодекса Украины к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности разоблачили трех приспешников России, которые сотрудничали с оккупантами в Херсонской области. Задержанным "светит" от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.