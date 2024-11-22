На Донеччині за допомогою партизанів українські військові знищили підрозділ дронів армії РФ

фото: АТЕШ

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, передає RegioNews.

За інформацією партизанів, близько пів року тому один з агентів підписав контракт із російською армією, після чого пройшов навчання на оператора безпілотних літальних апаратів і був направлений до зони бойових дій на Донеччину.

Весь цей час агент надавав Силам оборони України оперативну інформацію, зокрема про розташування штабів і складів із боєприпасами. Зокрема, нещодавно він передав дані про плани наступу одного з російських підрозділів на Торезькому напрямку, що дозволило завдати удару по місцю перебування операторів ударних БПЛА.

Результатом операції стало знищення двох російських військових та трьох поранених. Більшість з тих, кого було видно на місці удару, вже мертві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупаційні війська почали використовувати раніше покинутий запасний командний пункт Чорноморського флоту в Севастополі.