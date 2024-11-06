В Житомире грузовик сбил на "зебре" пешехода

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ДТП с пострадавшим пешеходом произошло вчера, 5 ноября, на Киевском шоссе в Житомире. Мужчину госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 12:00 грузовой автомобиль Mercedes, двигался в направлении улицы Киевской и сбил пересекавшего дорогу пешехода. За рулем грузовика находился 61-летний мужчина.

"В результате ДТП пешеход, 42-летний житель Волицкой общины, получил телесные повреждения и был госпитализирован", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят расследование. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в селе Бедевля Тячевского района на Закарпатье 20-летний водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнего юношу и скрылся с места ДТП.