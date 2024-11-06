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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що під час руху у причепа легкового автомобіля Ford відірвалося колесо. Після цього шина викотилася на тротуар та зачепила 4-річну дівчинку, яка гуляла з мамою.

"Небайдужі громадяни допомогли доставити постраждалу разом із матір'ю до лікарні. Наразі дівчинка перебуває під наглядом лікарів, її життю та здоров’ю нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі, на вулиці Симиренківській, навпроти гімназії водій збив трьох школярів, одна дитина загинула.