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07 жовтня 2020, 16:44 1

На Житомирщині за державні кошти закупили неякісні запчастини для бронетанкового заводу

07 жовтня 2020, 16:44 1
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Неякісні запчастини використовували для ремонту бойових машин, що загрожувало життю їх екіпажів
Неякісні запчастини використовували для ремонту бойових машин, що загрожувало життю їх екіпажів
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Контррозвідники Служби безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції викрили посадовців оборонного заводу на зловживаннях із державними коштами, що призвело до неякісного ремонту броньованої техніки для українських Збройних Сил.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, матеріали для ремонту бойових машин у межах виконання Державного оборонного замовлення Міноборони України були закуплені у приватного підприємства з Києва. При цьому, всупереч чинному законодавству, належного державного сертифіката якості товару не було надано.

За результатами хімічного дослідження встановлено, що придбана продукція не відповідає передбаченим Державним стандартом вимогам, що напряму впливає на якість зварювання броньованих частин корпусу техніки.

За оцінками фахівців, це становить загрозу життю і здоров’ю екіпажу бойової машини.

Під час слідчих дій на держпідприємстві та за місцем реєстрації фірми-постачальника у Києві правоохоронці вилучили неякісний продукт для зварювання, відповідну технічну документацію, результати хімічних аналізів та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Для недопущення подальшого нанесення шкоди обороноздатності України, використання неякісного зварювального матеріалу на підприємстві припинено.

Нагадаємо, СБУ просить депутатів відновити податкові перевірки підприємств, припинені на час карантину.

СБУ військова техніка кримінальна справа Житомирський бронетанковий завод Житомирська область ремонт запчастини
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