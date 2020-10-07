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07 жовтня 2020, 16:16 1

"Слуга народу" Тищенко прокоментував другу частину "плівок Лероса"

07 жовтня 2020, 16:16 1
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Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок
Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок
Фото: Олександр Сенько
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Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко прокоментував другу частину плівок, оприлюднених нардепом Гео Леросом, які, на думку останнього, доводять корупцію у вищих ешелонах влади.

Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Журналісти каналу звернулися до Миколи Тищенка, щоб він прокоментував плівки Лероса, в яких голоси, схожі на Тищенка та Комарницького обговорюють можливий напад на Лероса, а також обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту.

У відповідь Микола Тищенко назвав публікацію інструментом впливу на нього як на голову Київської організації партії "Слуга народу" і спробу перешкодити команді Президента перемогти на місцевих виборах у Києві.

Він також заявив, що Леросом керують, тому попросив СБУ дати йому охорону.

Щоб він відчував себе в безпеці. Або якщо виникне у Лерос чергова "геніальна" ідея підпалити власний автомобіль або ще що зробити задля піару", - заявив Тищенко.

У свою чергу Гео Лерос не зволікав із відповіддю і прокоментував пропозицію Тищенка:

Як Тищенко може просити СБУ дати мені на охорону, якщо він сам звинувачується в корупції?" - нагадав нардеп.

За словами нардепа, другу серію плівок він найближчим часом передасть в НАБУ.

Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи другої серії компрометуючих плівок Ми звернулися до...

Опубліковано Pavlovsky News Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .

СБУ корупція скандал Гео Лерос Микола Тищенко охорона
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