"Слуга народу" Тищенко прокоментував другу частину "плівок Лероса"

Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок

Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи "другої серії" плівок

Фото: Олександр Сенько

Народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Тищенко прокоментував другу частину плівок, оприлюднених нардепом Гео Леросом, які, на думку останнього, доводять корупцію у вищих ешелонах влади.

Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Журналісти каналу звернулися до Миколи Тищенка, щоб він прокоментував плівки Лероса, в яких голоси, схожі на Тищенка та Комарницького обговорюють можливий напад на Лероса, а також обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту.

У відповідь Микола Тищенко назвав публікацію інструментом впливу на нього як на голову Київської організації партії "Слуга народу" і спробу перешкодити команді Президента перемогти на місцевих виборах у Києві.

Він також заявив, що Леросом керують, тому попросив СБУ дати йому охорону.

Щоб він відчував себе в безпеці. Або якщо виникне у Лерос чергова "геніальна" ідея підпалити власний автомобіль або ще що зробити задля піару", - заявив Тищенко.

У свою чергу Гео Лерос не зволікав із відповіддю і прокоментував пропозицію Тищенка:

Як Тищенко може просити СБУ дати мені на охорону, якщо він сам звинувачується в корупції?" - нагадав нардеп.

За словами нардепа, другу серію плівок він найближчим часом передасть в НАБУ.

Тищенко попросив СБУ виділити Леросу охорону після появи другої серії компрометуючих плівок Ми звернулися до... Опубліковано Pavlovsky News Середа, 7 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 7 жовтня, Лерос оприлюднив нову частину записів розмов нібито "Тищенка та Комарницького" .