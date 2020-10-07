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07 жовтня 2020, 13:38 4

СБУ просить депутатів відновити податкові перевірки підприємств

07 жовтня 2020, 13:38 4
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Перевірки були припинені у зв’язку з карантином
Перевірки були припинені у зв’язку з карантином
Фото: flickr
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Служба безпеки України  буде звертатися з листом до Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання щодо відновлення податкових перевірок.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управляння Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, передає RegioNews.

СБУ сьогодні буде звертатись з листом до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради з метою розв'язання питання змін до законодавства та надання дозволу на проведення податкових перевірок”, - сказав він.

За словами Вітюка, терміновість подачі звернення обумовлена тим, що СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на понад 15 мільярдів гривень.

З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Ці всі підприємства, яких близько тисячі, скористались послугами вказаного конвертаційного центру з метою ухилення від сплати податків і з метою розкрадання бюджетних державних коштів. Для того, щоб довести до логічного завершення та повернути кошти до бюджету, необхідно проведення податкових перевірок, які наразі заборонені”, - пояснив Вітюк.

Він додав, що такі перевірки були припинені у зв’язку з карантином.

Нагадаємо, у Києві припинили діяльність потужного конвертцентру з обігом 15 мільярдів гривень, його організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.

СБУ финансы перевірки Верховна Рада шахраї підприємство
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