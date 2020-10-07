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07 жовтня 2020, 16:32

У Києві на хабарі затримали посадовця Держекоінспекції

07 жовтня 2020, 16:32
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Сума хабара – 20 тисяч доларів
Сума хабара – 20 тисяч доларів
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Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції начальника відділу одного з управлінь Державної екологічної інспекції столичного регіону.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець, до сфери відповідальності якого відносяться питання охорони навколишнього середовища, організував протиправний механізм незаконного збагачення. За гроші він пропонував приватним підприємцям не відображати в актах позапланових перевірок виявлені порушення екологічних норм.

Затримали зловмисника відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у його власному автомобілі під час отримання $20 тисяч від місцевого комерсанта. У таку суму посадовець оцінив приховання порушень правил користування водними ресурсами та уникнення бізнесменом багатомільйонного штрафу до бюджету.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, на Харківщині спіймали на хабарництві майора ЗСУ.

хабар СБУ Київ екологія інспекція
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