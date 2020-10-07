На Житомирщине за государственные средства закупили некачественные запчасти для бронетанкового завода

Некачественные запчасти использовали для ремонта боевых машин, что угрожало жизни их экипажей

Некачественные запчасти использовали для ремонта боевых машин, что угрожало жизни их экипажей

Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных Сил.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа Минобороны Украины были закуплены у частного предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего государственного сертификата качества товара не было предоставлено.

По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным Государственным стандартом требованиям, что напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.

По оценкам специалистов, это составляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование.

Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины, использование некачественного сварочного материала на предприятии прекращено.

Напомним, СБУ просит депутатов возобновить налоговые проверки предприятий, прекращены на время карантина.