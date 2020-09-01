Ділки у львівському виші варили метадон: їм вже готують підозри

Лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше

Лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше

Про це повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко у Facebook, передає RegioNews.

За версією слідства, до справи причетні четверо львів’ян. Організатором виступив співвласник місцевого кальян-бару. Виготовленням заборонених речовин займався завідувач лабораторії "вишу", а за розповсюдження "товару" відповідав працівник кальян-бару. Його ж прокуратура називає співорганізатором злочину, вказуючи на те, що чоловік адміністрував сайт через який продавали наркотики. Фасував та розповсюджував метадон ще один працівник бару.

Ділки створили спеціальний інтернет-магазин, через який і збували "товар". Після внесення передоплати на карту, наркотики надсилали поштою.

"За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн", – йдеться у дописі.

Прокурорка області також зазначила, що лабораторія з виготовлення метадону виявлена вперше.

Співробітники прокуратури задокументували виготовлення метадону вагою майже 3 кг та ціною у понад 1,8 млн грн.

Також 31 серпня під час реалізації вилучили ще понад 1 кг наркотиків. Його вартість оцінюють в близько 700 тисяч грн.

"Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам", – повідомила Діденко.

Наразі прокуратура готує підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів.

Цинізм місцевих ділків вражає. Викрили групу осіб, які організували у львівському НАВЧАЛЬНОМУ закладі не що інше, як… НАРКОЛАБОРАТОРІЮ! За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян: організатора – співвласника львівського кальян-бару завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту) працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач). Об'єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику "метадон". Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення "метадону" задокументована вперше. Нагадаю, "метадон" напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його НЕ вживають. Збувався "товар" через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі задокументовано виготовлення для збуту "метадону", вагою майже 3 кг та "ціною" понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам. Наразі готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів. Спільна робота прокурорів, слідчих поліції за матеріалами та оперативним супроводом УСР в області Роман Рибіцький. Опубліковано Іриною Діденко Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 25 серпня СБУ блокувала контрабанду речовин для виробництва наркотиків на $70 тисяч.