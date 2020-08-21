У Малюськи шукають нових господарів для 13 пітонів

Раніше тварин конфіскували за рішенням суду

Раніше тварин конфіскували за рішенням суду

Фото: Вікіпедія

Господарів шукають серед українських притулків для тварин і зоопарків.

Оголошення про пошук господарів розмістили в повідомленні Мін'юсту в Facebook, пише RegioNews.

OpenMarket — СЕТІВ віддає 13 виду змій "Пітон", які були конфісковані за рішенням суду. Безкоштовно. Зараз тварини перебувають на тимчасовому утриманні у зоопарку "Лімпопо" с. Мединичі Львівської області. Звернення для безоплатної передачі необхідно направляти у відділ примусового виконання рішень у Львівській області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції", — йдеться в повідомленні.

У відомстві сподіваються знайти нове житло для змій до 17 вересня поточного року.

При цьому заявки можуть подавати притулки для тварин і зоопарки.

Як відомо, 6 серпня Міністерство юстиції безкоштовно передало благодійним фондам та притулкам левів і ведмедів, які раніше були конфісковані за рішенням суду.

13 пітонів шукають домівки OpenMarket - СЕТІВ віддає 13 змій увазі "Пітон", яких було конфіскованих за рішенням суду,... Опубліковано Міністерство юстиції України П'ятниця, 21 серпня 2020 р.

Читайте також: У Мін'юсті з аукціону продали собаку, на черзі леви й ведмеді.