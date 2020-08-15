"Самопоміч" вирішила йти на місцеві вибори

Про рішення оголосили на з'їзді партії в суботу

Про рішення оголосили на з'їзді партії в суботу

Фото: Facebook

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" оголосила про свій намір взяти участь у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт партії.

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято на XXII з'їзді партії в суботу.

За словами лідера партії Оксани Сироїд, вперше з часів незалежності в Україні відсутня інституційна влада.

Парламент є, президент є, уряд є, а інституційної влади немає, тому що люди, які її представляють, не приймають самостійних рішень. І цим чудово користуються олігархи та Росія, які просувають своїх агентів та порядок денний", - вважає Сироїд.

Як зазначає лідер партії, українському неолігархічному бізнесу потрібні чесні правила від держави.

"Але держава захоплена олігархами створює привілеї для олігархів. І змінити цю ситуацію може лише спільна відповідальність за нові правила гри неолігархічного бізнесу та неолігархічної політичної сили. Від початку своєї історії "Самопоміч" засновувалась передовсім на чесній співпраці місцевого самоврядування і бізнесу. Ми показали, що така модель співпраці працює на місцях і готові її поширювати на національному рівні", - зазначила Сыроид.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Це будуть перші вибори після укрупнення районів у країні.

Також 11 серпня ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.