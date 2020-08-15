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15 серпня 2020, 17:12 10

В мери Києва зібрався йти екскерівник Держекоінспекції

15 серпня 2020, 17:12 10
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Фірсов також веде свою партію до Київради
Фірсов також веде свою партію до Київради
Фото: Facebook
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Народний депутат України 7 та 8 скликання Єгор Фірсов заявив, що братиме участь у виборах мера Києва та веде партію "Екологічна альтернатива" до Київської міської ради.

Як передає RegioNews, про це він написав у Facebook.

Сьогодні екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови. Для цього ми об'єдналися в партію "Екологічна Альтернатива", - зазначив Фірсов.

За його словами, наразі жодна політична сила в Україні не пропонує чіткого вирішення екологічних проблем. "На слуху що завгодно – тарифи, продаж землі, соросята, але тільки не проблеми стану навколишнього середовища, які насправді стосуються кожного з нас", – каже Фірсов.

У нас немає великого бюджету, тому завісити весь Київ своїми фізіономіями, як Пальчевський, Береза та інші, ми не зможемо. Зате у нас є головне – конкретна ідея і мета", - зазначив він.

Як інформує екскерівник Держекоінспекції, "Екологічна альтернатива" - це не черговий одноразовий проєкт під вибори і не імітація. В команді партії є екологи та активісти. Досягнути результату у партії планують не за рахунок реклами, а за рахунок роботи з людьми.

Нагадаємо, навесні у Києві спалили автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова. Тоді чиновник прокоментував, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

вибори Київ партія мер Київрада
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