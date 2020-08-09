На Житомирщині зіткнулися маршрутка і вантажівка: четверо загиблих

Ще один потерпілий доправлений до лікарні

Ще один потерпілий доправлений до лікарні

ДТП сталася увечері 8 серпня у Коростенському районі на Житомирщині. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Житомирської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17-ї години на 143 км автошляху Київ-Ковель, на виїзді із с. Грозиного.

Попередньо, відбулося лобове зіткнення маршрутного мікроавтобуса "Фольксваген Крафтер", що рухався з м. Києва до смт Лугини, з фурою "МАН" з напівпричепом, що виїхала на зустрічну смугу руху.

Встановлено, що у результаті зіткнення загинули 4 людини: 47-річний водій маршрутки, житель Лугинщини, та троє його пасажирів, лугинчанин 29-ти років, 44-річна овручанка та 19-річна дівчина.

Водій вантажівки, 64-річний житель м. Запоріжжя, отримав травми, з якими був госпіталізований до лікарні. Чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України та перебуває у лікарняній палаті під цілодобовою охороною поліцейських.

Відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Триває з’ясування всіх причин та обставин фатальної ДТП.

Нагадаємо, 6 серпня У ДТП на Київщині загинуло троє людей .