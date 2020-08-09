На Житомирщине столкнулись маршрутка и грузовик: четверо погибших

Еще один пострадавший доставлен в больницу

Еще один пострадавший доставлен в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17 часов на 143 км автодороги Киев-Ковель, на выезде из с. Грозиного.

Предварительно, произошло лобовое столкновение маршрутного микроавтобуса "Фольксваген Крафтер", который двигался из г. Киева в пгт. Лугины, с фурой "МАН" с полуприцепом, выехавшей на встречную полосу движения.

Установлено, что в результате столкновения погибли 4 человека: 47-летний водитель маршрутки, житель Лугин, и трое его пассажиров, лугинчанин 29-ти лет, 44-летняя овручанка и 19-летняя девушка.

Водитель грузовика, 64-летний житель г. Запорожье, получил травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. Мужчина задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины и находится в больничной палате под круглосуточной охраной полицейских.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УКУ. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств роковой ДТП.

Напомним, 6 августа В ДТП на Киевщине погибли три человека .