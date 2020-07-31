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31 липня 2020, 15:06 6

На Житомирщині припинено незаконний видобуток бурштину – голова ОДА Бунечко

31 липня 2020, 15:06 6
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Крім того, на переконання голови ОДА, в області припинили роботу нелегальні гральні зали та АЗС
Крім того, на переконання голови ОДА, в області припинили роботу нелегальні гральні зали та АЗС
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Голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко під час брифінгу в п’ятницю, 31 липня, зазначив, що в області повністю зупинено нелегальний видобуток бурштину.

Про це Віталій Бунечко розповів на підсумковій річній пресконференції, пише RegioNews.

На Житомирщині немає видобутку бурштину. Це моя задача на посаді голови ОДА – припинити негельне добування цього каміння. Системних порушень, таких як були раніше – абсолютно точно немає", - переконаний голова ОДА.

Також Бунечко зазначив, що в області припинили свою роботу гральні заклади та нелегальні заправки, а також додав, що у разі порушень поліція одразу реагує та вживає необхідних заходів.

Річна пресконференція Віталія Бунечка

Опубліковано Житомирська ОДА Пʼятниця, 31 липня 2020 р.


Нагадаємо, 1 липня у Житомирській області конфіскували майже 10 тонн бурштину, вилученого на підпільних обробних заводах.

гральний бізнес Бунечко Віталій бурштин Житомирська область АЗС
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