В Житомирской области прекращена незаконная добыча янтаря – председатель ОГА Бунечко
Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга в пятницу, 31 июля, отметил, что в области полностью остановлена нелегальная добыча янтаря.
Об этом Виталий Бунечко рассказал на итоговой годовой пресс-конференции, пишет RegioNews.
На Житомирщине нет добычи янтаря. Это моя задача на посту главы ОГА – прекратить негельне добыча этого камня. Системных нарушений, таких как были раньше – абсолютно точно нет", - убежден председатель ОГА.
Также Бунечко отметил, что в области прекратили свою работу нелегальные игорные заведения и заправки, а также добавил, что в случае нарушений полиция сразу реагирует и принимает необходимые меры.
Летняя прессконференция Виталия БунечкаОпубликовано Житомирская ОГА Пятница, 31 июля 2020 г.
Напомним, 1 июля в Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря, изъятого на подпольных обрабатывающих заводах.