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31 июля 2020, 15:06 6

В Житомирской области прекращена незаконная добыча янтаря – председатель ОГА Бунечко

31 июля 2020, 15:06 6
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Кроме того, по убеждению главы ОГА, в области прекратили работу нелегальные игорные залы и АЗС
Кроме того, по убеждению главы ОГА, в области прекратили работу нелегальные игорные залы и АЗС
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Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга в пятницу, 31 июля, отметил, что в области полностью остановлена нелегальная добыча янтаря.

Об этом Виталий Бунечко рассказал на итоговой годовой пресс-конференции, пишет RegioNews.

На Житомирщине нет добычи янтаря. Это моя задача на посту главы ОГА – прекратить негельне добыча этого камня. Системных нарушений, таких как были раньше – абсолютно точно нет", - убежден председатель ОГА.

Также Бунечко отметил, что в области прекратили свою работу нелегальные игорные заведения и заправки, а также добавил, что в случае нарушений полиция сразу реагирует и принимает необходимые меры.

Летняя прессконференция Виталия Бунечка

Опубликовано Житомирская ОГА Пятница, 31 июля 2020 г.


Напомним, 1 июля в Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря, изъятого на подпольных обрабатывающих заводах.

игорный бизнес Бунечко Виталий янтарь Житомирская область АЗС
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