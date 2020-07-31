В Житомирской области прекращена незаконная добыча янтаря – председатель ОГА Бунечко

Кроме того, по убеждению главы ОГА, в области прекратили работу нелегальные игорные залы и АЗС

Кроме того, по убеждению главы ОГА, в области прекратили работу нелегальные игорные залы и АЗС

Председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга в пятницу, 31 июля, отметил, что в области полностью остановлена нелегальная добыча янтаря.

Об этом Виталий Бунечко рассказал на итоговой годовой пресс-конференции, пишет RegioNews.

На Житомирщине нет добычи янтаря. Это моя задача на посту главы ОГА – прекратить негельне добыча этого камня. Системных нарушений, таких как были раньше – абсолютно точно нет", - убежден председатель ОГА.

Также Бунечко отметил, что в области прекратили свою работу нелегальные игорные заведения и заправки, а также добавил, что в случае нарушений полиция сразу реагирует и принимает необходимые меры.

Летняя прессконференция Виталия Бунечка Опубликовано Житомирская ОГА Пятница, 31 июля 2020 г.



Напомним, 1 июля в Житомирской области конфисковали почти 10 тонн янтаря, изъятого на подпольных обрабатывающих заводах.