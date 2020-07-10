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10 липня 2020, 12:16 1

На Донеччині затримали чотирьох поліцейських - збирали хабарі з наркотогровців

10 липня 2020, 12:16 1
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Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі
Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі
Фото: ДБР
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Співробітники Державного бюро розслідувань та СБУ затримали в Донецькій області чотирьох правоохоронців - вони займалися незаконним обігом наркотиків та отриманням хабарів від наркоторговців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, четверо правоохоронців, діючи у складі злочинної групи, які налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від осіб, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів.

"Правоохоронці проникали в приватну власність осіб, які застосовували фізичне насильство, вилучали знайдені наркотичні засоби і в подальшому збували їх. Також поліцейські вимагали та отримували від наркоторговців неправомірну вигоду в якості плати за непритягнення їх до кримінальної відповідальності", - повідомляють в ДБР.

У протиправній діяльності були замішані командир взводу роти тактико-оперативного реагування і троє поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області.

В ході досудового розслідування було задокументовано 5 епізодів протиправної діяльності правоохоронців. Крім цього, в кабінетах керівництва управління патрульної поліції було виявлено та вилучено зброю і величезну кількість патронів.

Зараз вирішується питання про звільнення затриманих від займаних посад і щодо них запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі Служба безпеки України припинила діяльність групи людей, які в інтересах ворожих спецслужб розхитували ситуацію в регіоні і пропагували ідеї "російської весни".

ДБР СБУ Нацполіція правоохоронці наркотики Донецька область
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