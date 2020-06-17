Засуджена за ДТП з шістьма жертвами Олена Зайцева засмагає у дворі колонії

Їй заборонено гуляти по території і користуватися мобільним телефоном

Їй заборонено гуляти по території і користуватися мобільним телефоном

ЗМІ показали, як засуджена за смертельну ДТП в центрі Харкова Олена Зайцева відбуває покарання у в'язниці

Знімки з винуватицею трагедії опублікувала Олександра Загранична, передає сайт ICTV, пише RegioNews.

На фото засуджена за вчинення смертельної ДТП Олена Зайцева засмагає в колонії, лежачи на шезлонгу. За словами автора фотографій, поруч із Зайцевою загоряє "ще одна мажорка Валя".

Справжність знімків підтвердило керівництво колонії.

Такі умови відбування покарання передбачені для ув'язнених, які перебувають в секторі для засуджених за злочини з необережності", — повідомила начальник Покровського виправного центру №79 Інна Мицюк.

За її словами, шістьом засудженим з цього сектору заборонено пересуватися по території і мати при собі мобільні телефони.

Нагадаємо, смертельна ДТП в центрі Харкова на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталася 18 жовтня 2017 року. В результаті шестеро людей загинули, ще стільки ж постраждали.

26 лютого 2018 року суд засудив обвинувачених Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами строком на три роки. Крім того, вони повинні будуть компенсувати потерпілим понад 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, вчора, 16 червня біля Вінниці п'яна жінка збила чотирьох дітей: одна дитина в комі.