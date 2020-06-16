У Києві поліцейські затримали групу викрадачів елітних авто

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

Організатором та співорганізатором групи стали уродженці АР Крим, 47-ми та 28-ми років відповідно. Організатор групи – раніше неодноразово судимий. Також встановлена участь у групі шістьох виконавців – уродженців АР Крим, Запоріжжя, Києва та іншої держави", - повідомили в МВС.

Під час викрадення автівок учасники групи використовували найсучасніші технології для відкриття та приведення в дію двигуна.

Наразі встановлена причетність учасників злочинної групи до 9 фактів незаконного заволодіння автомобілями на території Києва та Київської області. Сума збитків складає близько 6 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Організаторам та одному з виконавців вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 400 тисяч до 3,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 16 червня співробітники Нацполіції Рівненській області провели обшуки у місцевих мешканців, які організували скупку незаконно видобутого бурштину.