У Києві поліцейські затримали групу викрадачів елітних авто
Правоохоронці затримали учасників злочинної групи, члени якої вчиняли незаконні заволодіння транспортними засобами у 2019 – 2020 роках.
Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.
Організатором та співорганізатором групи стали уродженці АР Крим, 47-ми та 28-ми років відповідно. Організатор групи – раніше неодноразово судимий. Також встановлена участь у групі шістьох виконавців – уродженців АР Крим, Запоріжжя, Києва та іншої держави", - повідомили в МВС.
Під час викрадення автівок учасники групи використовували найсучасніші технології для відкриття та приведення в дію двигуна.
Наразі встановлена причетність учасників злочинної групи до 9 фактів незаконного заволодіння автомобілями на території Києва та Київської області. Сума збитків складає близько 6 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Організаторам та одному з виконавців вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 400 тисяч до 3,5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 16 червня співробітники Нацполіції Рівненській області провели обшуки у місцевих мешканців, які організували скупку незаконно видобутого бурштину.