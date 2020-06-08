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08 червня 2020, 15:50 22

Смертельне ДТП на Житомирщині: загинула дитина та троє дорослих

08 червня 2020, 15:50 22
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Водій Mitsubishi зіткнувся з "Ланосом"
Водій Mitsubishi зіткнувся з "Ланосом"
Фото: Національна поліція
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Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.

"У результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося 8 червня близько 10:00, загинули троє дорослих та дитина. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП Житомирщини та Овруцького відділення поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху "Овруч-Словечне", поблизу с. Скребеличів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

"У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos, серед них – малолітня дитина. Водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові поліцейський влаштував ДТП із загиблими та пораненими.

ДТП смерть поліція дороги Житомирська область
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