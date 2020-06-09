Виновником ДТП на Житомирщине, в котором погибли четыре человека, оказался инспектор полиции
В ходе расследования аварии, в которой погибло четверо людей на Житомирщине, выяснилось, что за рулем автомобиля-нарушителя находился инспектор следственного отделения полиции Лугинского района Житомирской области.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области.
О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования.
Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, также проводится служебное расследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, вчера в Овручском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП - водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом", в результате чего погибло четверо людей, среди них - 9-месячный ребенок.