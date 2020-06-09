09:39  09 июня
Количество новых случаев COVID-19 снижается уже пятый день подряд
10:34  09 июня
Четверо переселенцев из Донбасса представят ОРДЛО на переговорах в Минске
14:54  09 июня
СБУ за три месяца обнаружила более 20 пророссийских агитаторов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 июня 2020, 11:14 8

Виновником ДТП на Житомирщине, в котором погибли четыре человека, оказался инспектор полиции

09 июня 2020, 11:14 8
Читайте також українською мовою
О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований
О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований
Читайте також
українською мовою

В ходе расследования аварии, в которой погибло четверо людей на Житомирщине, выяснилось, что за рулем автомобиля-нарушителя находился инспектор следственного отделения полиции Лугинского района Житомирской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Житомирской области.

О происшествии сообщили в Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования.

Водитель задержан в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины. Продолжается установление всех обстоятельств, также проводится служебное расследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, вчера в Овручском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП - водитель Mitsubishi столкнулся с "Ланосом", в результате чего погибло четверо людей, среди них - 9-месячный ребенок.

Житомирская область Житомир ДТП авария погибшие полиция ГБР расследование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Харькове пьяный экс-советник Кернеса устроил ДТП: четверо потерпевших (ВИДЕО16+)
09 июня 2020, 10:25
Около 200 тысяч верующих: в полиции рассказали, сколько человек пришло на Троицу в храмы
08 июня 2020, 17:58
Смертельное ДТП на Житомирщине: погиб ребенок и трое взрослых
08 июня 2020, 15:50
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
Все публикации »
Юрий Бутусов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »