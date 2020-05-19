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19 травня 2020, 10:56 1

Контррозвідка ідентифікувала снайперів, які вбили українського військового під Новотошківським

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19 травня 2020, 10:56 1
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Під час ворожої атаки загинув український військовослужбовець, ще один – поранений
Фото: facebook.com/93OMBR
Під час ворожої атаки загинув український військовослужбовець, ще один – поранений

Контррозвідка СБУ ідентифікувала ворожих снайперів, причетних до загибелі українського військового у районі селища Новотошківське на Луганщині

Служба безпеки України встановила учасників снайперської групи терористів, які 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Новотошківського.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сайт СБУ.

СБУ отримала установчі дані групи бойовиків так званої "4 ОМБр 2 АК ЛНР", серед них – представника російських спецслужб. Також встановлено види озброєнь, зокрема, великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загиблі людини) тривають слідчі дії.

Перевіряється причетність ворожих снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.

Читайте також: ООС: втрат серед захисників немає, нових випадків COVID-19 не зафіксовано


Луганська область Луганщина обстріл поранення смерть військові СБУ розслідування
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