Контррозвідка ідентифікувала снайперів, які вбили українського військового під Новотошківським
Контррозвідка СБУ ідентифікувала ворожих снайперів, причетних до загибелі українського військового у районі селища Новотошківське на Луганщині
Служба безпеки України встановила учасників снайперської групи терористів, які 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Новотошківського.
Про це повідомляє Regionews з посиланням на сайт СБУ.
СБУ отримала установчі дані групи бойовиків так званої "4 ОМБр 2 АК ЛНР", серед них – представника російських спецслужб. Також встановлено види озброєнь, зокрема, великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, які терористи застосували проти українських військових.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загиблі людини) тривають слідчі дії.
Перевіряється причетність ворожих снайперів до інших обстрілів позицій підрозділів операції Об’єднаних сил у Попаснянському районі Луганської області.
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