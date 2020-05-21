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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 13:11 5

В Житомирской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 миллионов

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21 мая 2020, 13:11 5
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Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета
Махинаторы незаконно получали возмещение НДС из бюджета

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

В конвертационном центре "обслуживались" более 20 мощных агропромышленных предприятий с Киевщины и Житомирщины, Винничины, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи.

Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета НДС и переводить значительные суммы денег в наличные.

Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.

Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства.

У злоумышленников изъято бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащий сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.

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