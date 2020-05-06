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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
06 травня 2020, 21:50 19

Зеленський пригрозив головам ОДА звільненням за заборгованість перед лікарями

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06 травня 2020, 21:50 19
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Він обіцяє перевірити інформацію по кожній лікарні
Фото: скріншот відео
Він обіцяє перевірити інформацію по кожній лікарні

Президент Володимир Зеленський висловив обурення ситуацією, коли в певних регіонах відбуваються перебої із виплатою заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19.

Про це він повідомив у відеозверненні 6 квітня, передає RegioNews.

Зеленський доручив головам обласних держадміністрацій в найближчі дні погасити заборгованість перед медиками.

Всім головам ОДА я доручаю в найближчі дні повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні, по кожному медичному працівникові, щодо отримання ними заробітної плати та надбавок", - заявив він.

Також Зеленський пригрозив керівникам Обласних державних адміністрацій звільненням.

У тих регіонах, де не виплатять, голови ОДА будуть щонайменше позбавлені заробітної плати, а можливо і посад", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.


Володимир Зеленський лікарі ОДА зарплати Офіс президента
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