Зеленський пригрозив головам ОДА звільненням за заборгованість перед лікарями
Президент Володимир Зеленський висловив обурення ситуацією, коли в певних регіонах відбуваються перебої із виплатою заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19.
Про це він повідомив у відеозверненні 6 квітня, передає RegioNews.
Зеленський доручив головам обласних держадміністрацій в найближчі дні погасити заборгованість перед медиками.
Всім головам ОДА я доручаю в найближчі дні повністю погасити заборгованість перед лікарями. На наступному тижні ми отримаємо повну інформацію по кожній лікарні, по кожному медичному працівникові, щодо отримання ними заробітної плати та надбавок", - заявив він.
Також Зеленський пригрозив керівникам Обласних державних адміністрацій звільненням.
У тих регіонах, де не виплатять, голови ОДА будуть щонайменше позбавлені заробітної плати, а можливо і посад", - сказав Зеленський.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.
- 21:50 06 травня Зеленський пригрозив головам ОДА звільненням за заборгованість перед лікарями
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:18 06 травня У США розповіли, за яких умов відбудуться вибори на Донбасі
- 20:34 06 травня Зеленський відповів відмовою на петицію про звільнення Єрмака
- 19:57 06 травня В зоні ООС зафіксовано 5 обстрілів, один військовий поранений
- 19:29 06 травня В Україні відновили роботу більше половини продовольчих ринків
- 21:49 06 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:58 30 квітня У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
- 17:00 01 травня Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
- 16:47 02 травня Мер Черкас звинуватив Зеленського у корупції
- 09:00 29 квітня Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко
- 12:08 03 травня Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе