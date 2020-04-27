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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 11:41 14

У Кривому Розі хворі COVID-19 у реанімації: що відомо

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27 квітня 2020, 11:41 14
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У Кривому Розі Дніпропетровської області 5 інфікованих коронавірусом містян опинилися у реанімації, а жінка,у дітей якої підтвердили COVID-19, втекла з лікарні
Фото: Pixabay
У Кривому Розі Дніпропетровської області 5 інфікованих коронавірусом містян опинилися у реанімації, а жінка,у дітей якої підтвердили COVID-19, втекла з лікарні

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу Криворізької міської ради.

Станом на 27 квітня у важкому стані в реанімації знаходяться 5 містян, хворих на коронавірус. Вони поки що не підключені до апаратів штучної вентиляції легень, але вже мають кисневу залежність. Відомо про 44 підтверджені випадки зараження COVID-19. Атипову пневмонію підозрюють ще у 43 криворіжців. На самоізоляції перебувають 958 людей.

24 квітня 31-річну криворожанку госпіталізували до 8-ї міської лікарні. З нею були двоє дітей 8-ми та 10-років. ПЛР-тестування підтвердило у неповнолітніх інфікування коронавірусом. 26 квітня стало відомо, що жінка самовільно пішла із лікарні та забрала дітей. Заявила, що йде на самоізоляцію. Її родину вже взяли під контроль поліція та медики.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, зокрема 28 випадків у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 82 особи. Одужали за добу 24 особи. Померли 11 осіб.

Як передавали RegioNews раніше, 8 квітня місті Кривий Ріг Дніпропетровської області у всіх 5 хворих, які перебували в інфекційній лікарні міста з діагнозом COVID-19, повторні лабораторні проби не виявили вірусу в організмі.


коронавірус хворі Кривий Ріг Дніпропетровська область
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