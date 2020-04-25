В Житомирской области вспыхнул новый пожар - ГСЧС
Там продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
"23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замисловичі Олевского района на территории Поясківського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива”, - говорится в сообщении.
Тушат пожар 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе три самолета и один вертолет, которым 24 апреля совершено три сброса – 24 т воды.
Также в ведомстве сообщают, что пожары в лесных массивах Овручского района Житомирщины локализованы. Оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицькому и Словечанському лесничествах.
В Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицького лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем.
Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.
Напомним, руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что жители сгоревших сел Овручского района, которые через масштабный лесной пожар остались без крыши над головой, полностью обеспечены одеждой и продуктами.
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