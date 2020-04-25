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25 апреля 2020, 12:58 25

В Житомирской области вспыхнул новый пожар - ГСЧС

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25 апреля 2020, 12:58 25
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Пожар на территории Пояскивського лесничества охватил около 200 га
Пожар на территории Пояскивського лесничества охватил около 200 га

Там продолжается тушение отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"23 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Замисловичі Олевского района на территории Поясківського лесничества возникло возгорание сухой травы и лесного массива”, - говорится в сообщении.

Тушат пожар 163 человека и 30 единиц техники, из них от ГСЧС 65 человек личного состава и 16 единиц техники, в том числе три самолета и один вертолет, которым 24 апреля совершено три сброса – 24 т воды.

Также в ведомстве сообщают, что пожары в лесных массивах Овручского района Житомирщины локализованы. Оказывается помощь работникам лесных хозяйств, по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пней и древесины в Виступовицькому и Словечанському лесничествах.

В Зоне отчуждения и безусловного отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришівського, Дитятківського и Денисовицького лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тление пеньков, остатков древесины и торфянике в очагах пройденных огнем.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, руководитель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что жители сгоревших сел Овручского района, которые через масштабный лесной пожар остались без крыши над головой, полностью обеспечены одеждой и продуктами.


экология пожар Житомир ГСЧС Чернобыль
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