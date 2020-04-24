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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 квітня 2020, 17:52 3

Пожежі в Житомирської області: постраждалі забезпечені одягом та їжею

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24 квітня 2020, 17:52 3
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Мешканці згорілих сіл Овруцького району, які через масштабну лісову пожежу залишилися без даху над головою, повністю забезпечені одягом та харчами
Фото: скріншот відео
Мешканці згорілих сіл Овруцького району, які через масштабну лісову пожежу залишилися без даху над головою, повністю забезпечені одягом та харчами

Про це в ефірі програми "Відкрита студія" заявив керівник Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За його словами, волонтери та благодійники повністю забезпечили людей одягом і продуктами харчування, найбільше вони потребують допомоги із будівельними матеріалами та інструментами.

Зараз точно ніхто там не голодний. Наразі люди просять будівельні матеріали та інструменти, щоб починати відновлювати те, що згоріло, - сказав Бунечко.

За його словами, мешканці згорілих сіл в основному вели натуральне господарство та утримували худобу, тому іх забезпечили кормом для тварин.

Він додав, що найбільше постраждалі просили про велосипеди для пересування, найближчим часом вони їх отримають від благодійників.

Нагадаємо, 17 квітня в Овруцькому районі Житомирської області у декількох селах спалахнули пожежі після того, як місцеві селяни влаштували прибирання на кладовищах, в тому числі спалюючи сміття.


Віталій Бунечко Житомирська область пожежа допомога влада
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